Видео уничтожения «третьей силой» БМП военных Украины в Донбассе выложили в сеть

В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение противотанковой ракетой БМП Вооруженных сил Украины. Данный ролик доступен для просмотра на интернет-ресурсе YouTube.

Спикер Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, процитированный изданием «Русская весна», подтвердил, что выложенная запись была сделана недавно. По словам Безсонова, военным республики «стрелять нельзя» - БМП противника атаковала «третья сила».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее в понедельник сообщалось, что в ДНР озвучили новые потери киевской стороны в результате ответных ударов, осуществленных Народной милицией.