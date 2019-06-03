Азербайджан официально отказался от приобретения Boeing 737 MAX-8

В понедельник стало известно, что Азербайджан официально отказался от приобретения десяти самолетов Boeing 737 MAX-8, на покупку которых был подписан контракт с американской аэрокосмической корпорацией.

В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) отметили, что было решено не приобретать Boeing 737 MAX-8 по известным причинам, которые связаны с безопасностью данных самолетов. Глава пресс-службы АЗАЛ Паша Кесаманский уточнил, что корпорация Boeing уже уведомлена об этом, передает ТАСС.

Напомним, 9 октября минувшего года в Индонезии и 10 марта текущего года в Эфиопии самолеты Boeing 737 MAX-8 потерпели крушение. После этих авиакатастроф авиакомпании из многих стран, в частности, из России, США и государств Евросоюза, приостановили эксплуатацию летательных аппаратов данной серии.