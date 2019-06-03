В прессе огласили детали созданного в США «нового плана холодной войны» против РФ

Американская исследовательская организация RAND, работающая по заказам правительства Соединенных Штатов и Вооруженных сил этой страны, подготовила план «ненасильственной дестабилизации России».

Как пишет интернет-портал topwar.ru, обозреватели назвали доклад «новым планом холодной войны» Вашингтона против Москвы.

В RAND считают, что США нужно давить на уязвимые места РФ в сфере экономики. В частности, исследователи полагают необходимым нанести удар по экспортным доходам России за счет увеличения производства энергии на американской территории.

Также специалисты организации посоветовали властям Штатов ужесточить санкции в отношении Москвы и способствовать расширению возможностей европейских государств по закупке углеводородов у конкурентов РФ на энергетическом рынке.