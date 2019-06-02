Саботаж: в Германии нашли причину поломок самолетов правительства

Власти ФРГ не исключают, что причиной серии поломок правительственных самолетов могли быть саботаж или кибератаки. Об этом накануне сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники.

По данным издания, подозрения чиновников не развеялись даже после убеждений компании Lufthansa Technik, обслуживающей немецкие лайнеры, в том, что все поломки носят исключительно технический характер.

Напомним, за последнее время самолеты ломались у президента Германии, у главы МИД и министра экономразвития. Было проведено специальное расследование, однако следов вмешательства обнаружено не было.

Между тем бытует версия, что против авиалайнеров могли быть использованы радары или электромагнитное оружие. По мнению специалистов, оборудование могло быть установлено возле аэропорта, а затем вывезено.