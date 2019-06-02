На Украине пьяные полицейские выстрелили в голову 5-летнему мальчику

В Киевской области задержаны двое сотрудников полиции. Им вменяется покушение на ребенка. Об этом сообщил глава украинской полиции Сергей Князев.

Ребенок доставлен в киевскую больницу. За его жизнь борются лучшие медики. Стрелявшие в мальчика полицейские задержаны.

«Это полицейские, которые во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения», — заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По словам главного полицейского официального Киева делом занимается Государственное бюро расследований. По предварительной версии задержанные пристреливали во дворе ружье и случайно попали в ребенка, который гулял в соседнем дворе.