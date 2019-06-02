Латвийские жильцы «против» русской Духовой. Известному балетмейстеру грозит уголовное дело

Первые летние дни в Латвии ознаменовались «скандалом»: художественный руководитель российского балета «Тодес» Алла Духова может стать фигурантом уголовного дела в Латвии. Об этом сообщает латвийское ТВ.

В чем суть вопроса?

Пару месяцев назад латвийский ТВ канал LTV7 показал сюжет о новостройках. Жильцы дома и бывший член правления общества жильцов г-н А.С. рассказали о нарушениях, допущенных при строительстве здания в престижном районе Риги: серьезных расхождениях с проектом, дешевые строительные материалы и т.д.

Журналисты латвийского ТВ выяснили, что заказчиком строительства была Алла Духова.

Г-н А.С. написал заявление в полицию об открытии уголовного дела. Ему отказали. Соответственно, жильцы и г-н А.С. обратился на ТВ. И о чудо! Надзирающий прокурор не дал Госполиции разрешения на закрытие дела, а потребовал начать уголовный процесс. В пресс-службе подтвердили данную информацию: уголовный процесс начат 10 мая. Статья соответствует: «мошенничество в крупном размере в составе организованной группой лиц». Что это значит? Только то, что в строительстве этого «нехорошего» дома крутятся не только деньги многоуважаемой Аллы Духовой.

Как дело обстоит сейчас?

Дело находится на стадии расследования. Статус подозреваемого пока никому не присвоен. Что удалось узнать у неофициальных, но достоверных источников «А Н».? То, что сама Алла Духова только вкладывала деньги, но за процессом стройки не следила. Всеми делами занимались ее родственники, которые имеют недвижимость в зеленом и престижном районе Риги.

Дело, действительно, находится на стадии рассмотрения. Закрывать его никто пока не собирается, а по мере поступления информации, могут и «возникнуть» подозреваемые и обвиняемые.