Латвийские жильцы «против» русской Духовой. Известному балетмейстеру грозит уголовное дело
2 июня 2019, 15:26 [«Аргументы Недели», «Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Первые летние дни в Латвии ознаменовались «скандалом»: художественный руководитель российского балета «Тодес» Алла Духова может стать фигурантом уголовного дела в Латвии. Об этом сообщает латвийское ТВ.
В чем суть вопроса?
Пару месяцев назад латвийский ТВ канал LTV7 показал сюжет о новостройках. Жильцы дома и бывший член правления общества жильцов г-н А.С. рассказали о нарушениях, допущенных при строительстве здания в престижном районе Риги: серьезных расхождениях с проектом, дешевые строительные материалы и т.д.
Журналисты латвийского ТВ выяснили, что заказчиком строительства была Алла Духова.
Г-н А.С. написал заявление в полицию об открытии уголовного дела. Ему отказали. Соответственно, жильцы и г-н А.С. обратился на ТВ. И о чудо! Надзирающий прокурор не дал Госполиции разрешения на закрытие дела, а потребовал начать уголовный процесс. В пресс-службе подтвердили данную информацию: уголовный процесс начат 10 мая. Статья соответствует: «мошенничество в крупном размере в составе организованной группой лиц». Что это значит? Только то, что в строительстве этого «нехорошего» дома крутятся не только деньги многоуважаемой Аллы Духовой.
Как дело обстоит сейчас?
Дело находится на стадии расследования. Статус подозреваемого пока никому не присвоен. Что удалось узнать у неофициальных, но достоверных источников «А Н».? То, что сама Алла Духова только вкладывала деньги, но за процессом стройки не следила. Всеми делами занимались ее родственники, которые имеют недвижимость в зеленом и престижном районе Риги.
Дело, действительно, находится на стадии рассмотрения. Закрывать его никто пока не собирается, а по мере поступления информации, могут и «возникнуть» подозреваемые и обвиняемые.