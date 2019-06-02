В Харькове опять снесли бюст маршала Жукова

Украинские националисты свалили бюст маршала победы Георгия Жукова, которых был установлен у Дворца спорта. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Бюст был уничтожен во время акции протеста, которую националисты устроили возле харьковского дворца спорта. Там проходил съезд партии «Доверяй нам».

Сообщается, что полицейские пытались усмирить вандалов и препятствовали сносу памятника. Судя по кадрам видео с места события, которые оказались в сети, полицейские просто стоят. Они больше похожи на участников акции, чем на представителей правоохранительных органов.

Бюст маршалу великой победы в Харькове украинские националисты сносят уже второй раз. В прошлый раз мэр города Геннадий Кернес восстановил его. Он уже заявил, что в этот раз памятник также будет восстановлен.