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На Украине Супрун пообещала закрыть все детские дома

2 июня 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине Супрун пообещала закрыть все детские дома
Фото: pixabay.com

Ульяна Супрун, занимающая пост исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения Украины, пообещала, что в течение ближайших пяти лет страна сможет полностью отказаться от всех детских домов.

По словам Супрун, существующие детские дома перестанут принимать детей с начала следующего года. Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook, передаёт Мир24. Супрун написала, что Минздрав Украины будет возвращать детей родителям или же искать для них приёмные семьи. Отдельно она подчеркнула, что дети не останутся без дома.

Супрун отметила, что лишь 8% ребят из детских домов на Украине являются сиротами. От остальных детей родители отказались из-за сложной жизненной ситуации. Глава Минздрава также сообщила, что на месте детских домов планируется открывать центры паллиативной и реабилитационной медицины, которые станут работать за государственный счёт.

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