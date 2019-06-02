В Финляндии ввели запрет на продажу и ввоз шиповника
2 июня 2019, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены, сообщает ведомство.
Запрет вступил в силу в субботу, 1 июня. Однако, как передает РИА Новости, только после трехлетнего переходного периода, в ходе которого растение будут выкорчевать в садах, парках и на обочинах дорог.
Кроме того, вместе с данным растением в списке вредоносных оказались люпин многолистный, который тоже встречается в Финляндии уже практически повсеместно, горец сахалинский и некоторые другие.