Количество погибших и пострадавших при взрывах в Кабуле увеличилось

Днем в воскресенье, 2 июня, стало известно, что количество погибших и пострадавших при взрывах на западе Кабула увеличилось. Об этом сообщило сегодня министерство здравоохранения Афганистана.

Согласно последней информации, в ходе трех взрывов погибли два человека, а пострадали не менее 24, сообщает телеканал 1TVNews

Ранее СМИ передавали, что погиб один человек, а ранения получили 17.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал взрывы террористическим актом, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.