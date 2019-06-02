В Госдуме прокомментировали слова депутата Верховной рады о конфликте в Донбассе

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев оценил заявление депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о конфликте в Донбассе.

Украинский политик ранее сообщил, что не верит в скорое завершение данного конфликта.

Катенев в воскресенье, 2 июня, в беседе с RT отметил важность продолжения переговорного процесса. Он также выразил уверенность в том, что никто не заинтересован в военном конфликте. Депутат уточнил, что российская сторона рассчитывает на мирное разрешение проблемы, однако этот путь будет нелегким. "Все может разрешиться так же быстро, как и началось", – считает Владимир Катенев.