На Украине подозреваемого в убийстве главу Раменского связали с Путиным

Безграмотность спровоцировала украинских журналистов на клевету. Подозреваемого в убийстве, теперь уже бывшего, главу Раменского района, на Украине «привязали» к Владимиру Путину.

«Соратник Путина жестоко расправился с любовницей», — это заголовок украинских СМИ. Журналист прочитал, что муниципальный чиновник входит в партию «Единая Россия», и начал брызгать предположениями, которые вызывают недоумение и вопросы к автору: Владимир Путин никогда не был в партии «Единая Россия».

Владимир Путин в принципе не может быть соратником члена «Единой России». Он - лидер движения «Общероссийский народный фронт». Председателем «Единой России» является Дмитрий Медведев: именно премьер-министр РФ указан на сайте партии «Единая Россия» в качестве главы.

Если украинские СМИ хотели «притянуть за уши» российскую политическую элиту к убийству, то могли бы в качестве источника информации использовать не палец, из которого они высосали подробности, а хотя бы официальный сайт партии.