Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер днем в воскресенье, 2 июня, высказался о внесении своего имени в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Познер на своем сайте отметил, что в середине апреля текущего года он летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал". Журналист посетил мероприятие, а затем уехал из города. По словам Владимира Владимировича, очевидно, именно это послужило поводом для внесения его фамилии в "черный список".

Познер подчеркнул, что комментариев у него нет, поскольку "комментировать глупости" – это пустое дело. Телеведущий заявил, что не является врагом Украины, а также заметил, что не будет страдать от того, что ему запрещен въезд в страну.