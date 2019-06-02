Саакашвили: Украина превратилась в аграрный придаток

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что состояние промышленного производства на Украине неудовлетворительное и страна превратилась в "аграрный придаток".

Саакашвили убежден, что положение Украины в данном секторе будет лишь ухудшаться. "Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро", – передает ТАСС слова политика.

Бывший губернатор Одесской области заявил, что технологические циклы в стране остановились. Более того, он напомнил, что, согласно прогнозам специалистов, Украина догонит Польшу в сфере экономики только через 50 лет, но только при условии, что последняя будет стоять на месте.