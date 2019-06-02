В Совфеде оценили заявление главы МИД Украины о давлении на Россию

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков утром в воскресенье, 2 июня, прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о давлении на Россию.



Ранее Климкин заявил, что 1 июня Киев направил всем главам МИД "из стран друзей и партнеров Украины" обращение с просьбой оказать давление на РФ для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге по поводу украинских моряков.

Цеков в беседе с RT отметил, что Павел Климкин демонстрирует активность в конце своей политической деятельности. Он также добавил, что подобные обращения следует делать не к так называемым странам-партнерам. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам, мировому сообществу уже давно стало понятно, что давление на Москву не имеет ожидаемого эффекта, а чаще имеет обратный результат.

Сенатор добавил, что Россия не раз выражала свою позицию по решению Международного трибунала. Он напомнил, что украинские корабли нарушили границу РФ.