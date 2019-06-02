Утром в воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно. Согласно последней информации, экипаж круизного лайнера MSC Opera не справился с управлением.

Отмечается, что многотонное судно снесло течением в сторону берега, где оно врезалось в корабль, на борту которого находились 130 человек.

Издание la Repubblica утверждает, что несколько человек попали в воду. Помощь медиков после столкновения двух судов потребовалась четырем пострадавшим. Согласно некоторым данным, в момент ЧП лайнер сопровождали буксиры, которые, однако, не смогли предотвратить удар.