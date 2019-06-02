Немцам разрешат есть продукты из мусорных баков

Власти немецкого Гамбурга выступили с предложением разрешить местным жителям забирать еду с помоек и мусорных баков без последующих судебных разбирательств. Об этом пишет Euronews.

С инициативой выступил депутат городского парламента Тим Штеффен. По его словам, ежегодно в Германии выбрасываются 11 млн тонн пищи, чей срок годности истек. Однако забирать такую еду люди не могут - это считается воровством.

Штеффен предлагает разрешить бездомным и активистам, которые выступают против "общества излишнего потребления", забирать продукты и необходимые им вещи, от которых избавились различные магазины, а также жители Германии.

Депутат надеется, что его будущий законопроект станет образцом для изменения федерального законодательства. Кроме того, он планирует запретить супермаркетам выбрасывать съедобную пищу и обязать их жертвовать ее нуждающимся.