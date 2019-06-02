Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Невидимая людскому глазу защита спасает всю планету от катастрофического наводнения, вызванного таянием ледников Антарктиды. Это удалось выяснить американским геологам.

Под многометровой толщей льда на шельфе Росса существует естественное препятствие, не позволяющее океанским течениям вымывать глыбы льда и выносить их в океан. Ученым удалось это выяснить, применив новейшую методику сканирования IcePod, позволяющую рассмотреть на многометровой глубине то, что недоступно даже современной космической съемке.

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.