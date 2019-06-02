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Евродепутат Андрей Мамыкин: о латвийских президентах, премьере и немного о «фантазиях»

2 июня 2019, 10:03 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]

Евродепутат Андрей Мамыкин: о латвийских президентах, премьере и немного о «фантазиях»

С политиком Андреем Мамыкиным всегда интересно говорить: ситуацию в стране понимает на «раз», имеет свое собственное мнение и высказывает его открыто, без «нашим и вашим». Я бы назвала Андрея – «человек-позиция». И нынешнее интервью прошло в том же русле: теперь понятно, кто есть кто, и кто откуда. Итак, Андрей Мамыкин специально для «Аргументы Недели».

- Андрей, просматривала российские СМИ и выяснила, что многие россияне (да и политики) считают уже практически экс-президента Раймонда Вейониса и экс-мэра Нила Ушакова…защитниками русскоязычных в Латвии. Как вам такая позиция?

- Правда? Я могу это только объяснить, что такая позиция в России была «спущена сверху». Поэтому и проходили, например, митинг в защиту Ушакова, около посольства Латвии в Москве, некоторые российские СМИ так рьяно доносили до народа, что есть такой «хороший русский мэр» в Латвии. Сегодня ситуация изменилась: об Ушакове «вдруг» забыли! И вспомнили о других политиках, которые конкретно защищают русскоязычных и нацменьшинств. Вспомнили о Жданок, о Мамыкине. Только правда вспомнили числа 28 мая. Жаль, что не 25, когда шли выборы в ЕП. Могу сказать, что приоритеты для Москвы поменялись. Я это совершенно точно знаю.

- А в чем же причина столь разительных перемен?

- Где сейчас находятся танки НАТО, на которых с упоением фотографировался г-н Ушаков? Они стоят сейчас не на военной базе в «Адажи», а в «Зилупе». А вы знаете, что «Зилупе» - городок, который находится в 3 км от границы с Россией. О поездках в Штаты, как к себе домой, я говорил вам много раз. Да и замазался он «дивно» во всех этой коррупции. Просто надоел, видимо. Что касается президента Раймонда Вейониса, то достаточно того, что он поддержал реформу образования: переход обучения в школах на латышский язык. Да, поддержал и не сопротивлялся реформе экс-министра образования Шадурскиса. Много что подписал! Совсем не в пользу русскоязычных. И тут уже было совершенно не столь важно, что мама у него из Пскова, а отец-латыш служил в советской армии. У г-на Вейониса иные приоритеты. Так или иначе, но до «русским» им точно далеко.

- Андрей, скоро главой государства станет судья Суда ЕС Эгилс Левитс. Отношения между Россией и Латвией потеплеют?

- Пока я так не думаю. Левитс «взойдет на престол» благодаря Нацблоку. А у них четкая позиция к России. И изменений там не предвидеться. Это вам не президент Эстонии, которая легко встретилась с главой РФ. Эта вам не Вайра-Вика Фрейберга, которая, образно говоря, села в самолет и полетела на встречу с Путиным, чтобы определить позиции двух государств. И разговор же состоялся! И она вернулась в Ригу и спокойно продолжала работать президентом. Почему? Г-жа Фрейберга – сильный политик и сильная личность. Можно много негативного сказать о ней, но она была авторитет. Ей невозможно было сказать: «Это говори, а тут молчи!» Нет, такие варианты не проходили с ней. Г-жа Фрейберга думала, высказывала свое мнение и решала. Ни таким характером, ни определенной позицией г-н Левитс не обладает. Он осторожный человек. 

- Я уже это заметила. На вопрос журналистов о то, собирается ли он посетить Москву, ответил: «Сегодня я не вижу содержания для такого визита. Конечно, обстоятельства в будущем могут измениться…» Это дипломатия?

- Это осторожность. А «кабы, что не вышло». Будет дан «приказ» из-за океана – будет и встреча в Москве. Но лучше бы он туда не ездил.

- Это почему?

- Есть более авторитетный политик, который мог бы представить Латвию. Премьер-министр Кришьянис Кариньш. Толку бы больше было. Но что сейчас об этом говорить? Теория.

- У г-на Левитса интересная теория: латышом может быть каждый русский. Как вам такая теория?

- Ну тогда я «побежал» становиться латышом! Что еще можно сказать по этому поводу?

- Интересно, новоизбранный президент в Латвии, простите, «еврейский немец», премьер-министр американец. Право слово, а родных, кровных латышей разве не нашлось? Простите за примитивный вопрос.

- Да, это совершенно так. Видимо, нужно было видеть этих людей на этих постах. Кому? Видимо, Нацблоку. Что дальше? Я не гадалка, в теорию заговоров не верю, но наблюдать за ситуацией в стране буду.

-Благодарю за беседу.

 

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