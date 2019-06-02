В Кабуле возле автобуса взорвалась бомба, погиб человек
2 июня 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 2 июня, в западной части столицы Афганистана взорвалась бомба. Согласно последней информации осведомленных источников, взрывное устройство было прикреплено к автобусу.
Как сообщает сегодня телеканал Tolo News на своей страничке в социальной сети Twitter, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Афганистана, в результате взрыва в Кабуле погиб один человек. К настоящему моменту также поступили данные о десяти пострадавших.
Предполагается, что в автобусе ехали представители местного университета. Другой информацией о происшествии СМИ пока не располагают.