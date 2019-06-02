Россиян предупреждают о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Граждан России предупредили о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда. Согласно последней информации Роспотребнадзора, с начала текущего года в стране от этого заболевания умерли 90 человек.

Отмечается, что только за последние две недели лихорадка Денге была выявлена у 21 тыс. человек. Рост заболеваемости напрямую связан с началом сильной жары и сезона муссонов в Таиланде. Власти страны принимают меры для борьбы с комарами, которые являются переносчиками лихорадки.