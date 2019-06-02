Власти Китая накануне заявили, что намерены бороться "до победного конца" в торговой войне с США. Пекин, однако, подчеркнул, что открыт к продолжению переговоров с Соединенными Штатами Америки.

В Белой книге, освещающей позицию Китая по данному вопросу, уточняется, что Пекин ни при каких условиях не прогнется под давлением и сможет выстоять при любых вызовах.