Власти Украины собираются к 2020 году закрыть все детские дома, а сирот устроить семьи. Об этом рассказала исполняющий министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, правительство начало менять систему поддержки сирот. Украинская чиновница убеждена, что даже самый образцовый интернат с лучшими условиями не заменит ребенку семью. Украинский минздрав вместе с другими министерствами с 2018 года начали изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.

Супрун написала о планах в "Фейсбук": ".. к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, которых на Украине критически не хватает. В таких центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативу, кроме того центр сможет оказывать услуги по респису - временной передышке для родителей ребенка с инвалидностью".