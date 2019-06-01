«Загнивающая» Европа. Часть 2. Что притягивает сюда туристов – «кричащая» толерантность или странные сувениры?

Некоторые богатые европейские государства вызывают не только зависть у соседей, но и интерес у туристов. Толерантность, ставшая самой актуальной темой последних лет, кое-где просто «бьет ключом». Так что же привлекает такое количество гостей? Давайте посмотрим, чем славятся благополучные и современные страны Запада.

Исландия популярна отсутствием комаров, но самое интересное кроется в другом. Здесь феминизм не просто процветает, а «зашкаливает» – даже стриптиз в стране запрещен на законодательном уровне. А премьер-министр, которая по факту является женщиной, открыто провозгласила себя бисексуалкой да еще и вступила в однополый брак (ставший первым на подобном посту). Мэр же столицы – отец пятерых детей – гордо вышагивал на гей-параде в женском платье и парике, дабы продемонстрировать свою толерантность.

«Рождественский козел» вместо Санта Клауса, «финская сауна», где рожают детей и коптят мясо, «воздушные» игры на гитаре – вот неполный перечень необычайных черт Финляндии. Метание мобильных телефонов и «таскание» далеко не худых жен на плечах также возбуждают интерес гостей со всего мира.

Крошечный по размеру Люксембург стал поистине «налоговым раем» для банков и крупных компаний. Хоть здесь и утверждена самая высокая минимальная зарплата, на стране все же «висит» большой внешний долг. А собственные вооруженные силы в лице двух солдат гарантируют лишь относительную безопасность граждан. Но, если что, они смогут «отбиваться» евро – уж его-то здесь в избытке.

Родина Матери Терезы – Албания – известна в народе чудовищным количеством бункеров. Откуда они взялись? Надо сказать «спасибо» Энверу Ходжу, который «спал и видел», как на территории его страны «взойдет солнце» коммунизма. Строения, правда, так и не пригодились, но стали очень популярны у туристов (в Албании можно приобрести сувениры в виде бомбоубежищ). А Мерседесы, которые либо сотни раз ремонтируются, либо крадутся албанцами, доступны за символические 700 евро.