США обновили требования для получения американской визы. В заявлении на иммиграционные и неиммиграционные визы теперь необходимо указывать социальные сети, в которых зарегистрирован потенциальный получатель визы.

В сообщении Госдепартамента говорится, что для большинства тех, кто обращается в американские посольства и консульства, обновлены бланки заявлений на визы. Предполагается, что ссылки на аккаунты в социальных сетях «усовершенствуют процесс проверки заявителей и подтверждения их личности», передаёт РИА Новости.

Напомним, это требование упоминалось в указе американского президента Дональда Трампа об ужесточении проверок желающих въехать в Соединённые Штаты. Трамп подписал документ ещё два года назад.