«Загнивающая» Европа. Часть 1. Чем соблазняют туристов «пьющие» восточноевропейские страны

Государства Восточной Европы – пример цивилизованного и «сытого» общества. Развивающийся туризм, отсутствие жестоких налетов бандитских группировок, относительный достаток – вот «портрет», который «рисует» в голове будущий турист. Так ли это на самом деле и что в этих странах такого привлекательного, попытаемся выяснить.

Незаслуженно забытая виноделами и туристами Молдавия обескураживает своими винными галереями и трепетным отношением к этому терпкому напитку. Что говорить, День вина здесь празднуется с размахом, да и само вино «весело течет» даже из пластиковых труб – вершина мысли местных контрабандистов. Засилье же цыган в республике ознаменовано дворцами-копиями мировых шедевров архитектуры, которые они возводят для себя любимых то тут, то там.

Клондайк розового масла – Болгария – составляет нешуточную конкуренцию «сестре-европейке». Вино, которое здесь производят, пользуется большой популярностью в Европе и входит в первую двадцатку мировых поставщиков. Болгарские жены тоже небезызвестны. Так, находчивые женщины поддерживают форму не фитнесом, а любовными приключениями «на стороне». Впрочем, статистика об этом умалчивает.

Венгрия «гремит» на всю округу целительными термальными источниками и мутноватыми водами местного «моря», гордо носящего звание «большой лужи Европы». А миловидное создание – мангалица (кучерявая свинья), выведенное еще в 19 веке, снабжает страну отборным салом, которое венгры поедают в огромных количествах. Так что украинцам придется «подвинуться».

Родной край всемирно известного вампира Дракулы – Румыния – крайне популярен у туристов. Завлекают гостей здесь не только красивой природой и старинными замками. Музей «живых камней», где глыбы округлой формы вроде как передвигаются и даже размножаются, по-настоящему бередит любопытство. А самое тяжелое в мире административное здание, состоящее из мрамора, хрусталя, стали и бронзы, может стать «плохим примером» для иностранных чиновников. Ведь это настоящие хоромы, устланные мягкими коврами.