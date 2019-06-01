Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вступивший с 1 июня в силу запрет на поставки российских нефтепродуктов на Украину. Сенатор отметил, что Украина могла бы избежать российских санкций.

По мнению Пушкова, если Зеленский умеет считать, он легко подсчитает размер ущерба и не будет повторять ошибки своего предщественника Порошенко.

Напомним, сейчас Зеленский - сторонник антироссийских санкций. "Пока Зеленский призывает США и ЕС сохранить санкции против России, в силу с 1.06 вступили наши санкции - Украина остаётся без российских нефтепродуктов. Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать. Если не умеет, продолжит линию Порошенко", - написал сенатор в соцсети Твиттер.

Согласно введенному с 1 июня запрету на поставку российского топлива на территорию Украины, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы можно поставлять на Украину только по разрешению Минэкономразвития РФ. Под ограничения попали также каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и другие виды топлива. Разрешения на поставку угля и нефтепродуктов будут пересматриваться ежемесячно.