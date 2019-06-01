Руководство рижской думы пригласило якутских шаманов

В четверг, 30 мая, когда избирали нового градоначальника Риги, во фракции «Согласие» произошел скандал: четыре депутата отказались голосовать за утверждение на должность вице-мэра своего соратника. Как такое могло случится? Бунт на корабле? Смена власти в Рижской думе?

Что на самом деле произошло в Рижской думе и почему? Бунт есть, а версий много. Данную ситуацию комментируют политолог Янис Григалис, евродепутат Андрей Мамыкин и достоверный источник «Аргументы Недели» в Латвии.

Достоверный источник сообщает:

«Ничего пока не происходит. Вот когда начнутся разговоры в кулуарах, то тогда станет более ясно. Да, не захотели несколько депутатов проголосовать за своего «коллегу». И что? Кто эти люди? Баранник, Росликов, Петров и Дубов. Это бизнесмены. Им, по большому счету, все равно, простите, какую ленточку носить. У них финансовый интерес. Я не думаю, что это какой-то политический или пиар ход. Вот пиар был день назад, когда в Рижскую думу заявились шаманы. Да, якутские шаманы! Пришли к новому мэру Дайнису Турлайсу и «благословили» его. Это для обывателя необычно, а для сотрудников Рижской думы – обычное явление. А как тут без высших сил? Я совершенно серьезно говорю. Что только там не происходит! В Рижской думе. Насколько я знаю, такие «кульбиты» с шаманами практиковались и ранее. За это отвечала жена Ушакова. Женщина с мозгами и, простите, «железными яйцами». Кстати, очень удачный союз. Скорее, бизнес союз, но Ушаков только от этого выиграл. Что касается нежелания оппозиции работать с изгнанниками, то это все ерунда! Когда политик говорит: «Я никогда не буду с этими людьми работать, то это явно означает, что разговоры уже идут!»

Андрей Мамыкин, евродепутат. Специально для «Аргументы Недели».

«Я считаю, что ничего особого в Рижской думе пока не происходит. Кстати, то, что произойдет такая ситуация («раскол») я знал еще 9 мая. Мне сказали об этом. Правда, информация была о пяти депутатах, но «вышли» из «Согласия» только четыре. Г-н Баранник поругался серьезно с Ушаковым, но как точно будут развиваться события – покажет время. В понедельник будет создаваться уже новая коалиция. Возможно, возникнет партия с другим названием…Возможно, через пару лет бывший заместитель Ушакова Андрис Америкс будет в одной коалиции с нынешними «раскольниками». Все может быть. Я знаю, что г-н Ушаков был против кандидатуры нового мэра Турлайса, и «компенсация» на место вице-мэра была предназначена Бергманису. Все и все прекрасно знали. Но произошло то, что произошло. Повторяю, что наступает начало конца эпохи Нила Ушакова.

А что касается (вы все интересуетесь) шаманов с их игрищами в Рижской думе, то, возможно, это дело рук самого Ушакова. Подставить нового мэра.

Как же! Шаманы к нему ходят! Могу точно сказать, что Турлайс не является язычником и кур не режет. Знаете, таких «пердунов» и «колдунов» море: в ЕП такие же заходят регулярно и предлагают свои услуги. Не стоит на все это обращать такого внимания».

Янис Григалис, политолог: «Я считаю, что раскол произошел в Рижской думе. Четыре изгнанных голоса – серьезно. Это же потеря депутатских мандатов для партии. Может даже дело дойти до внеочередных выборов. Конечно, речь идет о будущем партии «Согласие». Г-ну Ушакову некогда заниматься делами партии сейчас. Естественно, что он хочет держать руку «на пульсе», но ситуация вышла из-под его контроля. Появились несогласные! А не следовало бы Ушакову так подставлять людей. Он отправляется в Брюссель, а кто-то «на нары». «Нема ни голых, ни дурных». Рано пока проггнозы строить на будущее. Посмотрим….»