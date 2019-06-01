Пушков посоветовал, как Зеленскому избежать импичмента

Российский политик Алексей Пушков посоветовал, как президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать импичмента. После инаугурации Зеленского появились две петиции.

Пушков: "Зеленскому угрожает не только Ярош"

Одна - за его отставку, петиция даже набрала необходимое число подписей. Позже появилась петиция в защиту нового украинского президента.

При этом, как отметил сенатор Алексей Пушков, Зеленскому угрожают украинские политики: и Ярош, и Парубий и даже Розенко.

По мнению Пушкова, "вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского". Российский политик считает, что Зеленскому пора взять "власть в свои руки". "Зеленскому угрожает не только Ярош, но и банальный чиновник - вице-премьер Розенко, а спикер Парубий обещает ему горящую землю под ногами. Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского. Либо он возьмёт власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют", - написал Пушков в Твиттер.

Напомним, 29 мая полпред в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект, в котором указаны условия импичмента президента Украины.