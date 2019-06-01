Страны Южного полушария – «колыбель» смерти или неограниченных возможностей для туриста?

Государства, простирающиеся к югу от Экватора, сразу наводят на мысль о жаре и засухе. Австралия, Аргентина, Боливия, Мозамбик – они у всех «на слуху». Но что мы знаем об этих странах? Попробуем разобраться, чем они привлекательны и почему могут обернуться злым роком для туриста.

Своеобразная и крайне «ядовитая» Австралия, где «всё пытается тебя убить» снискала себе необычную славу. Пугающих размеров проволочный забор (более 5 000 метров), охраняющий такое же гигантское пастбище, пластиковые деньги, служба «Летающий доктор» и расплодившиеся кролики конечно удивляют. Но особого внимания все-таки заслуживает «смертоносная» флора и фауна, где даже маленький и с виду безобидный осьминог (примерно 15 см) спровоцирует у вас паралич дыхательных путей. И да, противоядия до сих пор не существует.

Суровая страна Мозамбик, в которой «родным» стал не человек и не животное, а автомат Калашникова, красующийся на флаге, таит в себе массу загадок. Она наводит ужас на весь цивилизованный мир. Пугающая бедность, повальная безграмотность, ВИЧ «сбили жизненный порог» до отметки в 55 лет максимум. Владычество шаманов – своеобразная «вишенка на торте», ибо население бежит не к врачам, а к этим кудесникам. Лысым же мужчинам и вовсе нужно быть начеку: люди верят, что их «нутро» обладает магической силой. Так что «вспороть брюхо» обладателю лысого черепа шаман может с великим удовольствием.

Боливия в народе известна, как государство, изгнавшее МакДональдс с его фастфудом со своей территории. Все бы ничего, да вот только листья коки уж больно здесь в почете. Одно дело просто жевать листочки в лечебных целях и в Кока-колу их добавлять, но боливийцы шагнули дальше – страна «бьет все рекорды» по поставкам кокаина.

Родина «аргентинского танго» зарекомендовала себя как толерантное, но уж больно опасное государство. Наряду с однополыми браками и всеохватывающей анорексией (в погоне за «символом» страны – упругой попкой), здесь властвует бандитизм. Даже в дневное время безобидный сверток с товаром приходится протискивать через решетку магазина, чтобы, не дай бог, не угодить под обстрел.