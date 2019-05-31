Новых представителей на переговорах по Донбассу назначит и представит Зеленский, а не Климкин

Президент Украины Владимир Зеленский назначит новых представителей Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и объявит их имена на следующей неделе. Глава МИД Украины Павел Климкин в пятницу заявил, что новая команда будет представлена на следующей неделе, ее представит президент, а не он.

Новый президент Украины посетил Донбасс

В эфире радиостанции «Новое время» Климкин отметил, что в обновлённой команде Киева будут «некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые». По данным Климкина, «минская площадка обновит свою работу», предположительно, 5 июня.

В начале этой недели Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на территории Луганской области.