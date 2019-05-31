Зеленский в ближайшее время посетит Францию по приглашению Макрона

Глава Украины Владимир Зеленский по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона в ближайшее время посетит Францию. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила пресс-служба украинского президента.

О скором визите Зеленского во Францию стало известно после его встречи с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, передает ТАСС.

В рамках переговоров с главой МИД Франции президент Украины поблагодарил Париж за поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета страны. Стороны в ходе беседы затронули вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере.