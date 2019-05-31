Известному киевскому вузу не подходит вариант преподавания только на украинском языке

Почётный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов считает, что в вузе не смогут преподавать только на украинском языке, как требует принятый ранее на Украине закон. КШЭ была основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC).

Тимофей Милованов напомнил, что школа экономики существует на деньги благотворителей, и в вузе преподают на английском языке, - передает RT.

На своей странице в социальной сети Facebook Милованов написал: "Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире".

Закон о государственном языке принят Петром Порошенко в апреле. Он вступит в силу в июле. Соглано документу, только украинский язык должен быть в органах государственной власти, учебных заведениях, больницах.