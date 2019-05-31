МИД РФ прокомментировал решение Косово признать персоной нон грата российского сотрудника ООН

МИД России в связи с объявлением «persona non grata» (персоной нон грата) российского гражданина, сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова, в Косово выпустило комментарий. Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербонаселенных муниципалитетах на севере края 28 мая.

Краснощеков был госпитализирован в Сербию и проходит лечение в Белграде.

В комментарии МИД РФ говорится: "Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения". "По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия", - подчеркнули в российском МИДе.

Российские дипломаты отметили, что "такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада".

Россия продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством.