Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что производители газа из США "ведут себя как во времена Дикого Запада". Официальный представитель Кремля заявил, что проект "Северный поток — 2" является масштабным международным проектом, который реализуется "в интересах стран — экспортёров и импортёров природного газа".

По словам Пескова, этот газопровод станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, - передает RT. Но, как подчеркнул Песков, производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают "вести себя как во времена Дикого Запада".

"Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа", — ответил Песков на вопрос о "Северном потоке-2".