Грузовик с американскими военными опрокинулся в Австрии

Грузовик с военнослужащими армии Соединенных Штатов Америки перевернулся на автомобильной трассе в Австрии. Согласно последней информации, ДТП спровоцировало многокилометровую пробку под Веной.

Известно, что американский тягач двигался в составе конвоя Североатлантического альянса, который ехал на военные учения в сторону Венгрии и Румынии. В какой-то момент машина задела впереди идущий грузовик и перевернулась. Чтобы поднять тягач и провести спасательную операцию австрийским властям пришлось перекрыть дорогу и привлечь многотонный кран.

В ходе случившегося пострадали трое военных. Как сообщает Австрийское агентство печати, в результате аварии возникла пробка длиной 12 километров.