На Украине планируют изменить русские фамилии

В пятницу стало известно, что новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий. Об этом свидетельствует документ, утвержденный правительством Украины.

В разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями" подчеркивается, что русские фамилии с окончанием –ой будет необходимо писать через –ий. А в фамилии, заканчивающиеся на -ск(ий), -цк(ий), будет внедрен мягкий знак.