В сети появилось видео извержения вулкана Этна на Сицилии

В пятницу, 31 мая, в сети появилось видео, на котором запечатлено извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия. Согласно последней информации, лава разошлась на сотни метров от вулкана.

Извержение Этны началось минувшей ночью, когда на склоне вулкана возникли сразу два разлома. В небо был выброшен километровый столб пепла и магмы. Сейчас вулкан извергается на высоту трех километров, передает сегодня вечером Ruptly.

Эксперты полагают, что извержение не является опасным для сицилийцев, однако туристам рекомендуют воздержаться от экскурсий на Этну.