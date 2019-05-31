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51-летняя американка раскрыла секрет идеальной фигуры

31 мая 2019, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

51-летняя американка раскрыла секрет идеальной фигуры
фото: pixabay.com
Жительница Калифорнии Лора Хейккила рассказала, как ей удается сохранять идеальную фигуру в 51 год. Многие не верят, что этой подтянутой женщине с тонкой талией и стальным прессом идет шестой десяток.
 
Лора отметила, что в 35 лет она родила дочь и за время беременности сильно поправилась. После этого женщина решила уделять больше внимания своей внешности. По ее словам, секрет успеха заключается в последовательности и настойчивости, передает портал LADbible.
 
Хейккила отметила, что старается не употреблять в пищу ультраобработанные продукты и пытается есть больше белка и овощей. Кроме того, женщина несколько раз в неделю посещает спортзал, где занимается высокоинтенсивными интервальными тренировками и йогой.
 
 
 
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Публикация от Laura - 51 years young (@so_this_is_50)16 Апр 2019 в 11:11 PDT

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