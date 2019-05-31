51-летняя американка раскрыла секрет идеальной фигуры

Жительница Калифорнии Лора Хейккила рассказала, как ей удается сохранять идеальную фигуру в 51 год. Многие не верят, что этой подтянутой женщине с тонкой талией и стальным прессом идет шестой десяток.

Лора отметила, что в 35 лет она родила дочь и за время беременности сильно поправилась. После этого женщина решила уделять больше внимания своей внешности. По ее словам, секрет успеха заключается в последовательности и настойчивости, передает портал LADbible

Хейккила отметила, что старается не употреблять в пищу ультраобработанные продукты и пытается есть больше белка и овощей. Кроме того, женщина несколько раз в неделю посещает спортзал, где занимается высокоинтенсивными интервальными тренировками и йогой.