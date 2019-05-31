На Гавайях туристов предупреждают о червях, поедающих человеческий мозг

Департамент здравоохранения американского штата Гавайи предупреждает туристов о червях, которые способны проникнуть в голову человека и повредить мозг. Паразит уже был выявлен у нескольких человек.

Ученые уточняют, что личинки червей развиваются в улитках, а их в свою очередь поедают крысы. Однако зараженную улитку может употребить и человек. Черви, попадая в человеческий организм, начинают поедать ткани мозга, вследствие чего возникает эозинофильный менингит. Данное заболевание существенно подрывает здоровье, а иногда приводит к смерти, передает телеканал Sky News

Один из трех недавно пострадавших туристов признался, что съел слизняка, поспорив с приятелями. Двое других заразились, употребив в пищу немытые овощи и фрукты.