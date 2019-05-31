"Варварство и зверство": Высказался посол РФ в Сербии о ситуации с пострадавшим сотрудником ООН

Президент Сербии Александар Вучич совместно с послом РФ Александром Чепуриным посетил в больнице россиянина - сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который ранее был задержан в Косове.

"Те, от кого вы пострадали, тоже ответят, Следственный комитет возбудил дело. Нападение на сотрудника ООН - это варварство и зверство", - передаёт слова посла ТАСС.

Россиянин поблагодарил посла за оказанную поддержку и заботу.

"...не удивлен случившимся и ожидал подобного развития событий... Очень приятно чувствовать за своей спиной страну", - ответил сотрудник ООН.

Президент пожелал Краснощекову скорейшего выздоровления. Сейчас Краснощёков находится в стабильном состоянии.

Напомним, что у пострадавшего были обнаружены травма головы и перелом скуловой кости, что относится к категории тяжких телесных повреждений.