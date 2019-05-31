Зеленский поделился фотографией с тренировки в здании администрации
31 мая 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский поделился с аудиторией фотографией с тренировки из спортивного зала администрации. Вспоминая инцидент с пропавшими серверами и мониторами из ситуационной комнаты здания, глава государства написал шуточный комментарий.
"...Хоть гантели не украли", - написал Зеленский к фотографии в Facebook.
На групповом снимке можно увидеть личного тренера президента и главу администрации Андрея Богдана.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований начало проводить проверку в отношении пропажи серверов с секретной информацией из администрации президента Украины. В помещении, где находилась аппаратура обнаружили торчащие из стены провода.
Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко заявил, что никакой конфиденциальной информации там нет.