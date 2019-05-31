Зеленский поделился фотографией с тренировки в здании администрации

Президент Украины Владимир Зеленский поделился с аудиторией фотографией с тренировки из спортивного зала администрации. Вспоминая инцидент с пропавшими серверами и мониторами из ситуационной комнаты здания, глава государства написал шуточный комментарий.

На Украине начали расследование в отношении пропавших серверов с секретной информацией

"...Хоть гантели не украли", - написал Зеленский к фотографии в Facebook.

На групповом снимке можно увидеть личного тренера президента и главу администрации Андрея Богдана.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований начало проводить проверку в отношении пропажи серверов с секретной информацией из администрации президента Украины. В помещении, где находилась аппаратура обнаружили торчащие из стены провода.

Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко заявил, что никакой конфиденциальной информации там нет.