В администрации президента Украины рассказали о возможном разговоре с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко сообщил о возможном разговоре Владимира Зеленского с Путиным. По его словам, переговоров нельзя исключать, особенно, когда дело касается важных вопросов.

"У нас есть много планов относительно телефонных разговоров, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов", - передаёт слова Пристайко РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Напомним, что Владимир Зеленский заявлял, что собирается выстраивать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, позже украинский лидер исключил эту возможность, отказавшись от переговоров с Россией.