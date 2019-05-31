Киев понес новые потери в Донбассе в результате подавления ДНР огневых точек ВСУ

Киевские военные понесли новые потери в результате подавления бойцами ДНР огневых точек Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно из сводки, озвученной спикером Народной милиции самопровозглашенного государства Даниилом Безсоновым.

Выступая на состоявшемся накануне брифинге, Безсонов проинформировал журналистов о том, что ВСУ обстреляли районы семи населенных пунктов, находящихся под контролем властей республики. Народная милиция ответила на эти удары из вооружения, которое не запрещено минскими договоренностями. В результате украинская сторона потеряла ранеными четырех бойцов.

Ранее сообщалось, что в ДНР сделали экстренное заявление о ракетной атаке противника по пригороду Донецка.