Лавров согласовал график встреч по мирному договору с главой МИД Японии

Министра иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония договорились о возможных сроках переговоров по заключению мирного договора. Глава МИД отметил, что они добросовестно выполняют поручение президента РФ и премьер-министра Японии, - сообщает kp.ru.

"...мы добросовестно выполняем поручения президента РФ и премьер-министра Японии ускорить работу на основе декларации 1956 года...сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора", - рассказал Лавров.

Российский дипломат добавил, что для более эффективно решения поставленного вопроса необходимо интенсифицировались контакты между министрами иностранных дел, в том числе между их заместителями. Глава МИД Японии подчеркнул, что "тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран представляют собой большую движущую силу на пути к заключению мирного договора".