В Народной милиции ДНР огласили экстренное заявление в связи с ракетной атакой Вооруженных сил Украины по пригороду Донецка. Данное сообщение опубликовали отечественные интернет-СМИ.

Как отметили в оборонном ведомстве самопровозглашенного государства, пока новый президент Украины Владимир Зеленский «пытается поставить под контроль карателей, порошенковские прихвостни продолжают геноцид» населения Донбасса. Накануне вечером ВСУ обстреляли с помощью противотанковых ракетных комплексов село Веселое. В результате случившегося получили ранения 63-летний мужчина и восьмилетняя девочка, процитировала заявление Народной милиции «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что советник главы ЛНР Родион Мирошник пригрозил уничтожением непрошеным миротворцам в Донбассе.