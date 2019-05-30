Почему в Латвии не каждый педагог может работать в школе?

Сегодня, 30 мая, Сейм Латвии принял поправки к закону, обязывающие руководителя учебного заведения в установленном Кабинетом министров порядке убедиться, не распространяется ли на педагогов запрет на эту работу.

Кто не может работать педагогом в Латвии?

Не может работать лицо, которое было судимо за умышленное совершение преступления. Есть исключение: если судимость погашена и установлено, что это не вредит интересам учащихся. Разумеется, если лицу разрешено работать педагогом.

Запрет работать педагогом распространяется на людей с ограниченной дееспособностью, решением суда лишенных попечительских прав.

Как рассказал СМИ глава комиссии Сейма по образованию Арвилс Ашераденс: «Контроль в каждой школе должен соблюдать директор: раз в год должен зайти в необходимые регистры и проверить, нет ли новых записей в отношении его подчиненных. Это должен делать каждый директор».