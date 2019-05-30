СМИ: Китай приостановил закупки сои в США

Китай, являющийся крупнейшим в мире покупателем сои, приостановил закупки этого продукта у США на фоне эскалации торгового конфликта. Об этом сегодня сообщает агентство Блумберг.

По данным источников, госзакупщики Китая не получают новых заказов из США и не ожидают, что это случится в скором времени из-за отсутствия согласованной позиции по торговым переговорам.

Напомним, поставки из США резко снизились, после того как в июле минувшего года Китай ввел пошлину 25% на импорт американских соевых бобов в качестве ответной меры в торговом споре.

При этом отмечается, что с декабря прошлого года, когда было заключено временное торговое "перемирие" между двумя странами, китайская сторона закупила у США 13 миллионов метрических тонн сои.