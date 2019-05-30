На Украине разрешили поэток и членкинь
30 мая 2019, 20:57 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Министерство образования Украины разрешило использование новых правил написания слов. Изменения вступают в силу 3 июня.
На Украине разрешили феминитивы. Теперь там нет поэтесс, а есть поэтки. Нет женщин-членов партии, а есть членкини. Такие нормы и будут действовать на Украине с 3 июня. Они рекомендованы к использованию во всех сферах общественной жизни.
Помимо феминитивов вводится новое написание заимствований из греческого языка. Вместо звука "эф" украинцы будут писать букву "т".
Зачем понадобились эти изменения - тольком не объясняется. Введения феминитивов требуют феминистки. Обществом эти инициативы, как правило, не поддерживаются. Но мнения украинского общества, судя по всему, теперь особо и не спрашивают. Там язык меняется по политическим мотивам.