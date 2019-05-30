Королева Великобритании сменила придворного поэта

Королева Великобритании Елизавета II назначила писателя Саймона Армитиджа новым придворным поэтом. Об этом сегодня сообщается на официальной странице королевской семьи в сервисе Twitter. СМИ: Елизавета II готова нарушить старинную королевскую традицию ради похорон своей экономки

В сообщении также отмечается, что британская королева накануне приняла Армитиджа в Букингемском дворце, где вручила драматургу золотую медаль за поэзию и назначила его новым поэтом-лауреатом.

Поэт-лауреат - звание придворного поэта, утвержденного монархом и традиционно обязанного откликаться памятными стихами на какие-либо события в жизни королевской семьи и британского государства.