Королева Великобритании сменила придворного поэта
30 мая 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
Королева Великобритании Елизавета II назначила писателя Саймона Армитиджа новым придворным поэтом. Об этом сегодня сообщается на официальной странице королевской семьи в сервисе Twitter.
В сообщении также отмечается, что британская королева накануне приняла Армитиджа в Букингемском дворце, где вручила драматургу золотую медаль за поэзию и назначила его новым поэтом-лауреатом.
Поэт-лауреат - звание придворного поэта, утвержденного монархом и традиционно обязанного откликаться памятными стихами на какие-либо события в жизни королевской семьи и британского государства.